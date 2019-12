« Tapha Tine ne va certainement pas observer une saison blanche si les tractations de deux promoteurs voulant lui trouver un combat parvenaient à se concrétiser. Mais, le potentiel adversaire du géant du Baol ne sera pas un ténor du cercle des lutteurs communément appelés Vip de l’arène. Ce qui pousse à se poser la question qui alimente les débats, à savoir quel sera le choix du tombeur de Yékini Junior ? Dans tous les cas, point de reculade pour le géant du Baol qui est prêt à prendre n’importe quel adversaire par défaut. Après une expérience amère, la première victime du lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, est même prêt pour un combat revanche si le fils de Double Less arrivait finalement à ne plus en découdre avec Boy Niang qu’il continue de chambrer », campe, d’emblée, Tribune dans sa livraison du jour.

Le journal d’embrayer : « D’ici là, Tapha Tine ne recherche qu’un possible adversaire parmi les ténors : Gris Bordeaux, Bombardier, Ama Baldé ou Eumeu Sème. Pourvu qu’il parvienne à lutter cette saison contre un lutteur de sa trempe. Après la défaite de Bombardier, il avait manifesté son souhait de se frotter à Eumeu Sène. Mais, ce dernier a préféré croiser le fer contre Modou Lô pour un combat revanche. Balla Gaye 2, qui n’a pas encore de combat, semble exclure le tombeur de Yékini Junior. Depuis lors, ses défis ne cessent de se multiplier. Pour son prochain combat, Ama Baldé, déjà dans les cordes de Luc Nicolaï pour affronter le roi des arènes Modou Lô, est cité comme probable adversaire. Tapha Tine, qui attend son tour pour être couronné, verra-t-il son vœu exaucé en terrassant l’actuel roi ? That is the question ».

