Maraboutage: Sala Sow condamnée à payer 14 millions à son ex-petit ami

Condamnée pour escroquerie à un an de prison assorti du sursis par le tribunal hier, Sala Sow devra également payer à son ex-petit ami, Mbaye Dieng, la somme de 14 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts.

Mademoiselle Sala Sow a été attraite à la barre du tribunal par son ex-copain Mbaye Dieng pour escroquerie portant sur la somme de 13.060.000 FCfa. C’était pourtant le parfait amour entre les deux tourtereaux. La fille en a profité pour lui soutirer beaucoup d’argent. Devant la barre, elle a reconnu les faits. Mais, selon ses explications, elle agissait sous les ordres du marabout Amadou Bâ, qui, dit-elle, lui avait donné une potion magique. Depuis lors, confie-t-elle, elle obéissait aux directives de cet homme.

A chaque fois qu’Amadou Bâ avait besoin d’argent, il appelait la demoiselle qui s’exécutait en réussissant à faire mordre l’hameçon à son copain. Ainsi, «pour soutirer de l’argent à Mbaye Dieng, je lui disais que j’ai un conteneur à dédouaner au port. Quand il me donnait de l’argent, je remettais tout à Amadou Bâ», a-t-elle expliqué.

Pourtant, Mbaye Dieng, étudiant, n’avait pas d’argent à remettre à sa copine. Mais il pompait dans le compte bancaire de son frère aîné qui est à l’étranger pour satisfaire sa petite amie. Pour l’avocat de la partie civile, Me Amadou Dia, il est constant, dans ce dossier, qu’il y a eu une remise de 13.060.000 FCfa déterminée par l’usage de manœuvres frauduleuses. «Il y a eu mensonge de la dame qui a fait croire à Mbaye Dieng que l’argent est destiné à dédouaner des conteneurs», a-t-il relevé.

Le conseil de la partie civile demande au tribunal de retenir contre Mlle Sala Sow le délit d’escroquerie portant sur 13.060.000 FCfa. Il a ainsi demandé la somme de 17 millions de FCfa pour couvrir le préjudice réel et les dommages et intérêts. Pour l’avocat de la défense, les remises ont été effectuées parce que Mbaye Dieng et Mlle Sala Sow étaient amoureux. «C’est pour ce motif qu’il a remis cette somme à son amoureuse. Celle-ci n’a pas donné de faux nom encore moins une fausse qualité. La seule constante, c’est les manœuvres frauduleuses», défend l’avocat.

Pour lui, même les manœuvres frauduleuses ne sont pas caractérisées car la remise des sommes d’argent est faite sous forme de prêt. Le conseil de la défense a demandé au juge de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite. En rendant son verdict, le tribunal a condamné Sala Sow à un an assorti d’un sursis. Elle doit aussi payer la somme de 14 millions de FCfa à son ex-petit ami Mbaye Dieng à titre de dommages et intérêts.

