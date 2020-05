Marc Lavoine est un homme comblé. Nouveau venu dans le jury de “The Voice”, l’artiste de 57 ans a rapidement pris ses marques. Très humain et à l’écoute des talents, l’interprète de “Elle a les yeux revolver” a même déploré se sentir parfois ridicule lorsque l’émotion prend trop souvent le dessus.

Mais le chanteur est également un homme heureux en amour puisqu’il partage la vie depuis bientôt deux ans de Line Papin, de 33 ans sa cadette. Et pour Nikos Aliagas dans le magazine “50 min inside”, Marc Lavoine s’est confié sans détour sur sa belle qui a réalisé le clip, “Ma Papou”. “C’est une vidéo qui a été réalisée par la femme de ma vie Line Papin qui est une romancière. Elle vient d’un pays qui s’appelle le Vietnam, c’est le thème du livre de Line d’ailleurs, Des os et des filles, qui a été un succès, qui est un livre merveilleux. Et je suis ravi car quand les gens ont du talent et qu’ils travaillent beaucoup, c’est naturel et légitime qu’elle ait la reconnaissance pour son travail.” indique-t-il.

Sur la même longueur d’onde que sa chérie avec qui il partage de nombreux points communs, Marc Lavoine se montre particulièrement élogieux à l’égard de sa belle. “Sa littérature, la poésie de mes parents, les mots de Gainsbourg, les mélodies… Quand on nous donne du beau à voir, la vie est plus belle.” s’embrase-t-il. Une déclaration d’amour toute en finesse !

