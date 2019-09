Chose promise, chose due. La commune de Dieuppeul-Derklé a ainsi respecté sa promesse vieille des plusieurs années. Ce week-end, un grand coup de balai a était donné au marché Castors et ses alentours par les services de la municipalité.

Après Cheikh Gueye, maire de la commune, le ministre de l’Hygiène publique en avait aussi fait un point d’honneur: débarrasser Castors des désagréments et ordures du marché, l’un des plus importants de la capitale. Ce week-end, le marché et ses environs ont été nettoyés pour le plus grand bonheur des habitants de Derklé-Castors et Dieuppeul. Cela grâce à une action conjointe de Cheikh Guèye, Soham Wardini et du ministre Karim Fofana qui se sont donné la main.

