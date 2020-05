Les mareyeurs impactés par le Train express régional (Ter) durcissent le ton contre le directeur du marché central au poisson de Pikine, Abou Mbaye, à qui ils reprochent une gestion clanique. Selon les sources du journal L’As, il est sommé par les acteurs de la pêche, propriétaires de conteneurs, de partir pour avoir montré ses limites dans la prise en charge des problèmes du marché.

Des problèmes qui ont pour noms : insalubrité, échec du projet d’aménagement d’un site pour les conteneurs chiffrés à 37 millions Fcfa et la panne des chambres froides. Ces mareyeurs réclament également l’audit de la gestion du marché et la mise en place d’un comité de gestion, l’arbitrage de l’Apix et du ministre de la Pêche sur le différend qui les oppose à Abou Mbaye.