Le maire de la commune de Mbacké a pris, dans un contexte, pour le moins sensible, des mesures de démolitions de cantines du marché central.Il a fallu que les jeunes commerçants expriment une résistance farouche pour que le premier magistrat de la ville serve tardivement des préavis de déguerpissement concoctés discrètement dans son cabinet sans l’avis des autres membres de la commission.Manifestement, le maire de Mbacké a violé toutes les procédures en la matière. Aucune concertation n’a été organisée entre le maire et les représentants des organisations des travailleurs qui ont exprimé un avis contraire sur les opérations de pavage qui ne figurent pas dans les composantes du projet de réhabilitation du marché.Pourtant, l’adage dispose : « Tout ce qui se fait pour moi et sans moi, se fait contre moi » D’ailleurs, selon des fonctionnaires du sérail, la composante pavage des cantines ne figure pas dans le projet de réhabilitation du marché estimé à 112 millions de Francs y compris les études (4 600 000 F CFA) d’ailleurs quelles études ! Ni délibération du conseil municipal, ni plan et devis estimatifs, ni appel d’offres soumis au conseil de la collectivité locale ainsi qu’en disposent les textes de loi du code général des collectivités locales : « Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la collectivité locale doit faire l’objet de devis et plan mis à la disposition des collectivités locales. »Au bord de l’hystérie, les jeunes commerçants invectivent le maire et les autorités qui lui garantissent chaque fois l’impunité de graves actes dont il ne mesure pas les conséquences : « Nous sommes déjà durement éprouvés par les conséquences désastreuses du Covid19 et le maire de Mbacke en rajoute, en voulant encore nous priver des maigres revenus avec lesquels nous entretenons nos familles » fulmine un des participants au rassemblement.« Il n’est pas exagéré de dire que le maire de la ville à une pierre à la place du cœur renchérit un autre »« Notre sort n’est pas enviable puisque nous vivons dans notre propre pays la condition de damné de la terre alors que la destination extérieure n’est plus l’eldorado que nous connaissions dans les temps. »Certains interpellent le maire sur son comportement à deux vitesses entre son obsession de mettre la main coute que coute sur les fonds PACASEN et le peu de soucis qu’il se fait du sort de ses administrés qui vivent un état d’angoisse avec le Covid19.Alors que tous ses pairs du département se démènent comme de beaux diables pour apporter la solidarité à leur population, le maire de Mbacké cherche à profiter de la situation de déconcentration des populations pour grappiller sur les fonds des forces Covid19 dont il attend des retombées.Des que la pandémie s’est déclarée, le maire a tiré avant l’heure, 16 millions du trésor publique qu’il gère et qu’il manipule personnellement sans rendre compte en acquittant des dépenses dont il ne rend compte à personne y compris le comité départemental auquel il a délégué une misérable enveloppe d’un million de francs seulement.De quelle prérogative et avec la complaisance de qui le maire se comporte-t-il en comptable de fait qu’il exerce contrairement aux règles de la comptabilité publique sans jamais être rappelé à l’ordre par les autorités nationales comme locales ?Effectivement, le maire toujours droit sur ses bottes déroule son agenda tel un fleuve tranquille.La population ignore la destination des 4 500 000 F d’appui du Luxemburg à la lutte contre le Covid19.Concernant les fonds de compensation de la décentralisation, le maire de la commune, comme à l’accoutumé a opéré une coupe sombre de 16 millions accordés à la santé qui n’a reçu que l’enveloppe de produits pharmaceutiques de 12 millions.Sous le rapport foncier, le maire de la commune utilise le même mode opératoire, pratiqué à l’exemple des jeunes commerçants du marché central.Le maire de la commune a fait un détournement de pouvoir pour s’emparer d’un terrain situé sur les emprises immédiates de la voie ferrée et ce, en expulsant le propriétaire de la parcelle Mady Diongue.La forfaiture accomplie, le maire se fait délivrer une convention sur le même terrain à propos duquel il a conclu des transactions nébuleuses avec l’homme d’affaires kaolackois Modou Mbacke Diaw pour la construction d’une station-service dont le projet n’a pas été agrée par l’administration des chemins de fer.Dans la même situation, le maire de la commune a servi de faux préavis de déguerpissement pour expulser de jeunes travailleurs sur des terrains situés sur la route de Touba pour y installer une station de service.C’est le même scenario à propos d’un terrain qui servait initialement de siège des transporteurs expulsés des lieux pour y installer une station-service.Le maire de la commune a arnaqué l’office nationale d’assainissement en déclarant que le terrain à usage de centre d’épuration est une propriété de la commune. Il a été indemnisé à hauteur de 75 millions alors qu’aucune délibération du conseil municipal ne fait état d’un terrain appartenant à la mairie.L’argent versé au trésor publique ne présente jusqu’ici aucune traçabilité sous forme d’autorisation de recettes et de dépenses inscrit dans le budget.Quatre classes financées en 2014 sur budget BCI pour un montant de 25 millions ne sont pas jusqu’ici sorties de terre. Le mur du cimetière de Bapp Gui financé à hauteur de 7 millions sur fonds de concours ne présente encore aucune traçabilité sur le terrain.Trois terrains objet de délibération du conseil municipal en 2015 pour une usine de jus de fruits, de logements sociaux, d’une usine de transformation de cuirs, ont été cédés par le maire de la commune à l’insu du conseil municipal.La gare routière a fait l’objet d’un contrat scélérat avec la société indienne TATA qui verse annuellement 24 millions à un prétendu operateur sans aucune retombée pour la commune de Mbacké.Des projets d’extension du réseau d’adduction d’eau et d’électricité gracieusement offert aux populations du quartier de Thiowene ont été prétendument détournés par le maire qui promet de servir une plainte contre X destinée à l’entrepreneur qui aurait déplacé les poteaux électriques pour une destination inconnue de la population locale.Toutes ces pratiques crapuleuses ont fait l’objet d’une plainte pendante devant l’OFNAC qui a diligenté une mission qui n’a encore rien produit.

Youssoupha BABOU

Instituteur de classe exceptionnelle à la retraite

A Mbacké