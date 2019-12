Ayant effectué le déplacement à la marche du mouvement Ño Lank, l’activiste et rappeur Simon du mouvement Y’en A Marre s’est félicité de la mobilisation qui selon lui, est une réussite. Il a surtout salué la maturité du peuple sénégalais et rassure sur la poursuite du combat contre l’accaparement des ressources nationales et la cherté du coût de la vie. “Le combat que menait Mamadou Dia est toujours palpable, le combat de Cheikh Anta est toujours là et le peuple sénégalais va le perpétuer”, dira-t-il.

“Nous invitons les jeunes à nous rejoindre car nous menons un combat pacifique. Il faut que les gens arrêtent de faire peur au citoyen. Il n’y a pas de danger à sortir manifester car nous le faisons dans les règle de l’art”, a-t-il conclu…





