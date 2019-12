«Psychose du fiasco ? Pour cette date importante dans l’élan citoyen imprimé à la lutte contre la hausse du prix de l’électricité, les enjeux sont énormes. Déjà que le sort de Guy Marius Sagna et compagnie se joue en partie, la crédibilité et la capacité de mobilisation des mouvements citoyens qui sont en jeu. La police, qui a déjà connu un raté mémorable avec la bravade du leader de Frapp France/Dégage, ne veut pas, non plus, saper son autorité devant des citoyens plus que jamais déterminés», écrit le quotidien Kritik.



source : seneweb

Faites défiler vers le bas pour le prochain article