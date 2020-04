Le préfet du département de Mbour (ouest), Mor Talla Tine, a annoncé mercredi l’interdiction de la circulation, à l’intérieur du marché central de cette ville, des bus et taxis de passagers et de marchandises, entre 7 heures et 15 heures.

Il a pris cette décision à travers un arrêté qui interdit également le débarquement ou le chargement de marchandises par les gros porteurs durant cet intervalle de temps.

Cet arrêté proscrit aussi l’occupation des voies de passage, notamment du lieu dit ‘’réseau-bi’’ sur l’avenue Diogoye Basile Senghor, par des étals, tabliers et autres marchands ambulants.

Ces mesures visent à mettre un terme aux rassemblements, et à améliorer la circulation dans le marché. L’objectif est aussi de favoriser la distanciation sociale préconisée dans le cadre de la prévention de la maladie à coronavirus, précise le chef de l’exécutif départemental.

Il appelle au respect des mesures édictées pour vaincre le Covid-19 et invite les populations à leur ‘’strict respect’’.

