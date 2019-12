Ils étaient nombreux à être sceptiques quant à la mobilisation des différentes organisations pour dire ‘’Non à la hausse du prix de l’électricité’’. Mais aussi à la détention de certains de leurs camarades. Toutefois, la présence d’une forte population a été remarquée aux côtés des membres de la plateforme Aar Li Nu Bokk, Frapp France dégage, Les Gillets rouges et les autres structures de la Société civile.

Parmi les manifestants, l’on a pu remarquer des mères de famille, des retraités, des enseignants et de nombreux jeunes et étudiants. Des populations qui sont venues marquer leur désapprobation à la hausse du prix de l’électricité, à la vie chère et la détention de Guy Marius Sagna et Cie…



Comme lors de la première sortie du mouvement Aar Linu Bokk, celle d’aujourd’hui a réuni des manifestants venus de tous les coins et recoins de Dakar et des régions.

Des hommes politiques comme Thierno Bocoum ont participé à la manifestation de cet après-midi que les organisateurs qualifient de réussite…