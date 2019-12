La maman de l’un des manifestants arrêtés devant les grilles du palais de la République, à savoir le sieur Pape Abdoulaye Touré, a participé à la marche du mouvement ‘’Noo Lank’’ pour exiger la libération de son fils et de ses camarades. Daba Ndiaye soutient être dans le désarroi depuis l’incarcération de son fils. ‘’Je l’ai vu ce matin (vendredi 13 décembre), mais j’ai beaucoup souffert avant de le rencontrer. Il était alité, d’ailleurs, sous perfusion quand je l’ai rencontré dans la matinée’’, a renseigné la mère du coordonnateur du mouvement Sénégal Notre Priorité. Pour Daba Ndiaye, le combat que mène son fils et ses camarades est une cause noble et ils le font pour toute une nation, raison pour laquelle, elle a invité les autorités à les relaxer. ‘’J’invite le président Macky Sall à libérer les jeunes et à revoir sa position sur le coût de l’électricité’’, a-t-elle conclu.





www.dakaractu.com