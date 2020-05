Après quatre saisons à Manchester United, Matteo Darmian a quitté les Red Devils l’été dernier pour rejoindre Parme. L’international italien (36 sélections) a pu côtoyer des grands joueurs tels que Wayne Rooney ou Zlatan Ibrahimovic . Si ces derniers ont marqué Matteo Darmian, ce dernier a fait savoir qu’il a également été très impressionné par Marcus Rashford (22 ans). « Je me souviens encore de sa première séance avec l’équipe senior comme si c’était hier. J’ai tout de suite pensé: “wow, c’est un joueur incroyable” », a-t-il raconté au Guardian

Le défenseur pense même que son ancien coéquipier n’a pas fini de progresser et peut remporter le trophée le plus prestigieux sur le plan individuel, le Ballon d’or. « S’il continue de travailler comme il l’a fait jusqu’à présent, il peut être vainqueur du Ballon d’or dans les années à venir. J’en suis convaincu. Il est très jeune et peut encore s’améliorer. Pour moi, il peut atteindre le niveau de Kylian Mbappé. » Marcus Rashford est considéré comme un futur grand joueur du football anglais. Et Matteo Darmian ne fait que le confirmer.