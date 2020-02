Les mariages hors du commun un phénomène à la mode depuis un certain temps à Louga, les cérémonies de mariage sont aujourd’hui Célébrés en très grande pompe. Alliant fastes et cocasseries, ces mariages sortent de l’ ordinaire. Plus de deux millions pour les tenues portées lors de la réception. Une rivalité d’excentricités pour taper à l’oeil de la population. Toutefois Alassane Camara, tambour major, auteur et compositeur nous fait savoir que ces pratiques ne sont pas une spécialité Lougatoise, bien vrai que ces mariages grandioses sont un phénomène en vogue à Louga. je cite:

Ces pratiques existent partout et font partie de la vie culturelle du Sénégal. La région de Louga sort du lot car c’est une terre de Téranga, c’est la raison pour laquelle les femmes de cette région s’illustrent plus dans ces pratiques. Le mariage est sacré, donc ce que la mariée peut faire pour être belle et enviée durant cette cérémonie n’est jamais de trop. Elle peut se permettre de s’habiller à dix reprises si elle en a les moyens. Je ne suis pas en phase de ceux qui les critiques, je dirais plutôt que que leurs pourfendeurs sont jaloux et méchants. Si je n’ai pas les moyens d’organiser un mariage grandiose, je ne dois pas critiquer ceux qui ont les moyens (…).

rose samake