SUNUBUZZ – C’est en effet officiel, l’acteur Vieux plus connu sous le nom de Méless à trouvé chaussure à son pied. Le mariage a été célébré à Thies en présence de beaucoup de ses collègues acteurs et actrices. Après ses amis Maniouk et Combé, Vieux vient de se faire une place parmi les Grands. Voici quelques images de la cérémonie.

