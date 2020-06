Aux commandes du journal de 13 heures sur France 2, Marie-Sophie Lacarrau fait son retour ce mardi soir avec “La 32e nuit des Molières”. Dans un entretien qu’elle a accordé à TV Mag , la journaliste en a dit plus sur son rôle pendant cette soirée. “Je ne suis pas là pour remplacer Bruno Solo, prévu pour animer la soirée, ni pour assurer un show comme Zabou Breitman, Nicolas Bedos, Alex Lutz ou Alex Vizorek. Je vais être un peu le chef d’orchestre d’une cérémonie enregistrée dans des conditions inhabituelles, sur trois jours, au Théâtre du Châtelet. Je mettrai en avant, avec toute mon énergie, les artistes et les pièces dans ce qui sera une émission de télévision plus qu’une traditionnelle remise de prix. En tant que journaliste, je saurai m’adapter jusqu’au dernier instant”, a-t-elle dit.

Au programme : pas de montée des marches, “mais des échanges avec les dix-neuf lauréats de la saison sur leur rapport au théâtre, leurs souvenirs de scène”, a précisé Marie-Sophie Lacarrau. “Des danseurs, des chanteurs et des performeurs assureront le show”, a-t-elle continué. De plus, un hommage sera rendu à Guy Bedos, décédé le 28 mai dernier à l’âge de 85 ans. L’humoriste avait reçu un Molière en 1990.

Un mariage en 2006

De sa vie privée, Marie-Sophie Lacarrau a dévoilé très peu de choses. Elle est mariée depuis août 2006 à Pierre Bascoul, directeur-fondateur de Nolita Prod, une société dans laquelle il s’occupe de films institutionnels et publicitaires. Ensemble, ils ont deux enfants, Malo (né en 2007) et Tim (né en 2009).

Le 17 mars dernier, Marie-Sophie Lacarrau n’avait pas pu présenter le journal de 13 heures sur France 2, remplacée au pied levé par son joker Jean-Baptiste Marteau. La journaliste avait dû rester confinée chez elle “par précaution, après avoir été en contact avec une personne soupçonnée d’être contaminée par le Covid-19”, précisait son confrère. Sur Twitter, elle avait ensuite donné de ses nouvelles, expliquant que tout allait bien pour elle.

