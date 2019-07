Marième Faye Sall, une dame sans protocole, facile d’accès

Depuis que le Sénégal a accédé à sa souveraineté internationale, des premières dames se sont succédées au niveau du Palais de la République. Paulette, Elisabeth, Viviane et Marième Faye. Toutes étaient des femmes très spéciales avec des aptitudes diverses et comportements différents.

Avoir accès à la première dame n’est pas souvent une chose facile, puisque qu’elle représente en quelque sorte la personnalité la plus importante à la présidence. Au Sénégal, seule Marième Faye Sall a su se démarquer par son ouverture et sa proximité devant le peuple.

D’ailleurs , sa simplicité avait poussé certaines femmes à la baptiser, Madame « Diongué » du Palais puisque depuis longtemps le Sénégal n’avait pas first lady digne de ce nom. Une première Dame de teint noire, vraie sénégalaise dans le vrai sens du terme. Cette opportunité a donné à l’épouse du Président Sall une autre dimension très spéciale.

De ce fait, pour avoir accès à elle, pas besoin de beaucoup de protocole. Simple, très sympathique, Marième Faye reçoit chaque jour des sénégalais issus des quatre coins du pays, mais aussi de la diaspora pour oeuvrer comme toujours dans le social.

Cependant, beaucoup de questions se posent. Certains sénégalais en abusent des fois pour profiter de sa gentillesse. Et pourtant la douce moitié de Macky Sall a toujours conscientiser les sénégalais sur la « croyance facile » de certaines personnes sur la vie actuelle du Palais.

Nonobstant, elle reste cette dame qui s’inquiète de toute une génération pour le devenir du Pays. Un bon exemple de citoyenneté qui renforce les liens de parentés entre sénégalais.