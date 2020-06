Nagui ne mâche pas ses mots !

Soirée cinéma sur TF1. La chaîne diffuse le film culte Joséphine. Incarnée par Marilou Berry, elle suit l’histoire d’une jeune gemme de 30 ans, célibataire, qui vit avec son chat Brad Pitt et qui n’arrive pas à trouver l’amour. Lasse de cette situation, elle fait croire à ses proches qu’elle a rencontré l’homme de sa vie, un chirurgien brésilien. Elle se cache donc dans un appartement pendant plusieurs semaines mais évidemment, cela ne peut pas durer. La jeune femme s’enfonce alors dans un mensonge, qui lui coûtera quelques amitiés.Et ses amis, Nagui n’en fait pas partie. En effet, Marilou Berry qui a fait polémique avec une vidéo sur le coronavirus, s’est fait violemment recadrer par l’animateur il y a quelques années lors d’une émission diffusée sur France 2.

L’animateur de Tout le monde veut prendre sa place présentait sur France 2 un nouveau jeu avec Michel Cymès, Tout le monde joue… Les deux animateurs recevaient pléthore d’invités comme Jean-Luc Lemoine, Arnaud Ducret, Anne-Elisabeth Lemoine et Marilou Berry. Présente pour parler de son nouveau film, Les nouvelles aventures de Cendrillon. Et il semblerait que la promo ait été un peu longue puisque celle qui vient d’être maman semblait éteinte, fatiguée. Une attitude que les téléspectateurs ont remarquée, et Nagui aussi. Pour preuve, ce denier lui a envoyé un tacle en plein direct à la fin de l’émission : “Merci Marilou pour ce sourire écarlate que vous avez eu pendant toute cette soirée”. Cette remarque a évidemment beaucoup gênée l’actrice qui a rebondi sur le terme “écarlate” et s’est ensuite uniquement contenté d’un sourire de politesse.

Par J.F.