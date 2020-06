Une ressemblance frappante avec sa mère

Marilou Berry est devenue maman pour la toute première fois en novembre 2018. Mais si la fille de Josiane Balasko était très heureuse d’accueillir dans sa vie le petit Andy, l’actrice française a révélé avoir vécu une grossesse compliquée lors d’un entretien avec Télé Loisirs : “J’ai eu une grossesse un peu difficile, avec plein de petites choses pas graves, mais ennuyantes de type oedèmes, tension, surpoids… On était loin de la grossesse de papier glacé ! Etre enceinte, c’est pas facile”. Marilou Berry avait expliqué qu’elle a tenu à continuer à travailler malgré sa grossesse : “ Ça a été un moyen pour moi de ne pas faire de dépression . Diriger une équipe sur un film, ça permet d’arrêter de se regarder le nombril. Évidemment, c’est plus rude parce que c’est fatigant de travailler enceinte, mais en même temps, ça m’a permis de passer ces étapes”.

Aujourd’hui totalement comblée, Marilou Berry a fait une belle surprise aux internautes. A l’occasion de la fête des pères ce dimanche 21 juin, l’actrice a adressé un joli message à son compagnon et père de son fils sur Instagram. Et pour accompagner sa publication, Marilou Berry a dévoilé une photo de son compagnon tenant dans ses bras leur fils. Et pour la première fois, le visage du petit garçon est visible. Les internautes ont alors été nombreux à constater la ressemblance entre le petit garçon de presque 2 ans et sa mère : “Il te ressemble tellement”, “Il a le même profil que toi”, “Il vous ressemble ce petit cœur”. Des commentaires qui ont dû faire très plaisir à la comédienne de 37 ans.

Par Alexia Felix