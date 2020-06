Elle fait part de son épuisement notamment

La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a eu de nombreuses et lourdes conséquences. Pour ralentir la propagation du virus venu de Chine, les Français ont dû respecter une mesure de confinement pendant près de deux mois. Le personnel soignant, en première ligne tout au long de l’épidémie, a été mobilisé pour faire face au nombre de cas impressionnant. Parmi les soignants, Marine Lorphelin n’a pas chômé. L’ancienne Miss France désormais interne en médecine générale a travaillé aux urgences et raconté son quotidien mouvementé pendant la crise inédite. Si la France a débuté un déconfinement progressif depuis le 11 mai dernier, les professions médicales n’ont pas encore soufflé comme le constate Marine Lorphelin sur Twitter ce lundi 29 juin.

Habituée à partager son quotidien sur les réseaux sociaux, Marine Lorphelin a fait part de son ras le bol un mois et demi après le début du déconfinement. Elle alerte également les internautes sur ses conditions de travail et son état d’esprit. Elle écrit sur son compte Twitter : “Je commence aujourd’hui un mois intense en service (pédiatrie générale)… Et je suis déjà épuisée. Le contre coup des derniers mois éreintants ? Pas eu de congés depuis décembre, moral qui fait le yoyo. Je tire sur la corde”. Elle ajoute en hashtag “dans les chaussettes” en référence à son moral. Un état de forme préoccupant pour l’ancienne reine de beauté qui peut compter sur le soutien des internautes. Nombreux sont ceux qui lui envoient du “courage”. Cela sera-t-il suffisant pour la jeune femme ?

Je commence aujourd’hui un mois intense en service (pédiatrie générale)… et je suis déjà épuisée. Le contre coup des derniers mois éreintants ? Pas eu de congés depuis décembre, moral qui fait le yoyo. Je tire sur la corde. #mondaymood #dansleschaussettes — Lorphelin Marine (@MarineLorphelin) June 29, 2020

