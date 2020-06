Le 16 mars dernier, Emmanuel Macron a annoncé des mesures inédites pour limiter la propagation du coronavirus, dont celle du confinement. Au lendemain de son allocution, les Français ont dû rester chez eux, limiter leurs déplacements au strict nécessaire et privilégier le télétravail dans la mesure du possible. Pendant cette période inédite, plusieurs personnalités ont donné de leurs nouvelles via leurs réseaux sociaux. C’est le cas de Marion Cotillard et Guillaume Canet, qui ont tous les deux contracté “une version light” du coronavirus , comme l’avait révélé l’acteur lors d’un live Instagram de Lorie Cholewa, le 26 mai dernier.

Dans une interview qu’elle a accordée à Paris Match ce jeudi 25 juin, Marion Cotillard est revenue sur son confinement. Si elle a énuméré les différents symptômes que le couple a ressenti – “maux de tête, perte de l’odorat et une nuit de fièvre” – la comédienne a annoncé leur souhait de changer de vie. “Je pense qu’on va s’installer sur la côte atlantique”, a-t-elle dit.

“Qu’il tienne son engagement”

Dans ce même entretien, Marion Cotillard a poussé un coup de gueule contre le gouvernement, évoquant l’engagement d’Emmanuel Macron vis-à-vis de la Convention citoyenne pour le climat. “Qu’il tienne son engagement. Voilà longtemps qu’on a intégré que les promesses ne sont là que le temps d’une campagne électorale. Les mensonges des politiques sont devenus intolérables. Certes, Emmanuel Macron a rendu possible cette convention. Attendons de voir ce qu’il en fera”, a-t-elle dit.

Elle est aussi revenue sur la comparaison qu’elle avait faite entre l’action des gouvernements pour lutter contre le coronavirus et le dérèglement climatique. “On nous explique à longueur de journée des choses simples : porter un masque, se laver les mains… Mais pour d’autres gestes tout aussi simples – trier nos poubelles, par exemple – on est dans un vide abyssal, alors qu’il y a une urgence vitale à les apprendre. On trouve des financements en cas de crise sanitaire, mais au-delà, c’est au réchauffement climatique qu’il faut s’attaquer”, a-t-elle dénoncé.

Par Non Stop People TV