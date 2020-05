Alors que la Fédération Royale Marocaine de Football se réunie ce jeudi pour décider de la suite à donner au championnat, elle s’est appuyée sur des spécialistes pour prendre sa décision. Des spéciales réunis au sein d’une cellule spéciale.

Cette cellule, à en croire le 360 Sport, est composée de quatre médecins de sport qui seront invités à discuter les options et les procédures à suivre dans le futur. Il s’agit d’Abderrazak Hifti, médecin de l’équipe nationale locale, Said Zkini, médecin de l’équipe national A, Amine Doghmi, médecin du FUS et Mohamed Hadrami, médecin de l’OCS.

Après avoir suivi de près l’évolution de la pandémie, cette cellule a dressé une feuille de route à suivre avec notamment des consignes de prévention et des mesures qui concernent les staffs médicaux. Leurs conclusions seront communiquées au comité directeur de la FRMF ce jeudi lors de la rencontre organisée par la FRMF.

Africa Top Sports

