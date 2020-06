Le projet de rachat de l’Olympique de Marseille est sans nul doute le grand feuilleton de ces derniers jours dans le football français. Porté par Mourad Boudjellal, il fait la une des médias depuis plusieurs jours. Sauf que ce projet ne plait pas à tout le monde, notamment à certains anciens joueurs de l’OM dont Basile Boli. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, l’ancien défenseur d’origine ivoirienne tente de recadrer Boudjellal.

« Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club », a écrit Boli sur sa page Twitter.

Les supporters marseillais seront-ils du même avis que l’ancienne gloire ? Pas sûr quand on sait que beaucoup d’entre eux sont fatigués de l’austérité financière que traverse le club. En plus, n’ont-il pas envie de concurrencer le PSG qui a pris de l’avance sur eux depuis qu’il a été racheté par le Qatar ?

Africa Top Sports

L’article Marseille : Basile Boli tacle Boudjellal à propos du rachat du club est apparu en premier sur Snap221.info.