Contraint de vendre cet été, l’Olympique de Marseille doit trouver quasiment 60M€ pour renflouer ses caisses. Pour cela, plusieurs joueurs pourraient être cédés. Mais lequel sera le premier à être vendu ?

L’été de l’Olympique de Marseille risque d’être animé par les ventes. Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud a récemment annoncé le lancement de la phase 2 du projet McCourt qui consistera à « générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C’est important pour l’équilibre économique des clubs. » Le décor est posé. Et plus qu’une volonté, c’est même désormais une nécessité puisque les finances du club olympien sont dans le rouge et il va falloir trouver 60M€ afin de renflouer les caisses et ne pas se mettre encore plus en danger face au fair-play financer. La solution passe donc par la vente de plusieurs joueurs. A ce petit jeu, personne ne semble épargné au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Mais quel joueur sera le premier à partir ?

Qui va lancer la vague de départs ?

Les joueurs se classent ainsi en plusieurs catégories. Il y a ceux qui possèdent la plus importante valeur marchande, à savoir Morgan Sanson, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara qui sont chacun valorisé à 40M€ par l’OM. La vente d’un seul des trois pourrait donc permettre au club phocéen de remplir en grande partie sa mission. Toutefois, la crise du Covid-19 étant passée par là, des transferts importants seront peut-être moins communs. Morgan Sanson s’est toutefois entouré de Pini Zahavi, ce qui pourrait faciliter son départ. Il y a ensuite le cas des joueurs dont le contrat prend fin en 2021 : Florian Thauvin, Valère Germain, Jordan Amavi, Steve Mandanda, Saîf-Eddine Khaoui et Maxime Lopez. Incapable de prolonger ces joueurs cités, l’OM pourrait être contraint de le vendre afin d’éviter de les voir partir libres dans un an. Il y a également le cas des joueurs que le club phocéen se verrait bien garder mais qui sont très convoités. Bouna Sarr est concerné puisque son profil plaît à de nombreux clubs européens et l’OM réclamerait plus de 10M€ pour l’ancien Messin. A moins que le déclic ne vienne des jeunes comme Florian Chabrolle ou Christopher Rocchia qui ont également plusieurs prétendants sur le marché. Enfin, le cas complexe des joueurs possédant un gros salaire se pose. Dimitri Payet est indispensable aux yeux d’André Villas-Boas. En revanche, ce n’est pas le cas de Kevin Strootman. Mais trouver preneur pour le milieu de terrain néerlandais ne sera pas chose aisée… Par conséquent, ça va bouger à Marseille dans les prochains jours dans l’attente du successeur d’Andoni Zubizarreta. Reste désormais à savoir qui sera le premier joueur à renflouer les caisses phocéennes. Une chose est sûre, ce ne sera pas Yohann Pelé qui vient de prolonger son bail d’une saison alors qu’il était libre le 30 juin.

Selon vous, quel joueur de l’OM sera vendu en premier ?

Sondage

Mercato – OM : Quel joueur sera vendu en premier ?

Boubacar Kamara

Morgan Sanson

Duje Caleta-Car

Kevin Strootman

Maxime Lopez

Valère Germain

Bouna Sarr

Florian Thauvin

Dimitri Payet

Jordan Amavi

Saîf-Eddine Khaoui

Florian Chabrolle

Christopher Rocchia

Autre