Grace aux nutriments qu’elles contiennent, la noix de coco et la carotte sont des ingrédients naturels qui en plus de renforcer et de booster et la pousse des cheveux, aident à prévenir leur chute.

Mélangez bien le jus de trois carottes et une tasse de lait de coco.

Faites le shampoing de vos cheveux comme à votre habitude et appliquez le produit sur le cuir chevelu, de la racine aux pointes.

Massez bien votre cuir chevelu du bout des doigts pendant cinq minutes.

Couvrez vos cheveux avec un sac plastique et laissez agir une trentaine de minutes.

Rincez les cheveux abondamment à l’eau et faites un shampoing rapide.

Faites ce soin une fois par semaine.