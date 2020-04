A chaque étape de la maladie du Covid-19 chez nous autres sénégalais, son lot de mesures, de design et de mascarade. L’on ne cesse de pilonner les Sénégalais de : “restez chez-vous” sans jamais les venir en aide. On les “couvre de feu”, ensuite on les intime de se masquer. C’est la dernière recette qui fait office de succédané pour vaincre le coronavirus en attendant le Covid-Organics attendu de Madagascar.

Les “zombies” circulent partout au Sénégal. Ils sont présents dans tout le pays. Leur seule différence avec les jeux de zombies virtuels, c’est que ces “zombies” sont traqués par le Coronavirus. Un tueur implacable que seul le microscope peut voir mais jamais on ne peut le rencontre dans la rue. En termes plus explicite, les Sénégalais sont devenus des “zombies” car au plus fort de la crise sanitaire, on leur impose tous le port de masque. Et c’est le grand bazar car les masques chirurgicaux respectant les normes et les masques artisanaux cousus n’importe comment rivalisent d’ardeur. Parfois même, l’on voit des masques qui ne devraient même pas être portés. Tellement ils sont mal conçus. Mais l’essentiel pour les pouvoirs publics, c’est d’inciter nos compatriotes à en porter et donner l’impression que c’est un geste-barrière. Mais la question aujourd’hui, c’est de se demander si réellement le port obligatoire de masques doit faire l’objet de débat ininterrompu au point d’être érigé en super priorité dans la lutte contre le Covid-19 ? A l’évidence, les Sénégalais n’ont jamais bénéficié d’une éducation de masse sur toutes les questions de sécurité nationale. Ils font semblant de porter les masques quand ils aperçoivent des forces de l’ordre mais dès que le danger est écarté, ils vous disent que ces masques les asphyxient et ils les enlèvent. Point barre. Certes, ces masques normaux sont gages de “sécurité” mais le problème est que la plupart des Sénégalais ne font que tricher mais ils ne croient même pas au port des masques. Car, ils sont traumatisés par le slogan : “restez chez-vous”. Un refrain qui ne fait pas mouche pour la bonne et simple raison que le gouvernement ne sait pas quels sont les Sénégalais nécessiteux et ceux qui ne le sont pas. Et cerise sur le gâteau, on les “couvre de feu” en les empêchant de pointer le nez dehors. Aux dernières nouvelles, c’est le port des masques qui fait débat à coté des super priorités en attendant que le Covid-Organics Malgache parvienne à nos malades de ce virus-tueur. Ce qui est à éviter, c’est de vouloir gérer le Covid-19 par des clichés, comme c’est le cas présentement !

Assane SEYE-Senegal7