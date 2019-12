En tant qu’africains, ce jour restera à jamais gravé dans notre mémoire. Nos ancêtres furent lâchement massacrés par leurs 《frères d’armes》. Dupont reyna Demba…

Ces africains tués, ont fait la guerre à la place de certains français qui ont préféré collaborer avec l’ennemi nazi. Ces africains qui ont été tués, c’était eux qui avaient libéré la France de l’occupation nazi. Ils ont donné leur sang pour libérer la France.

Qu’ont-ils eu en retour ? Les forces françaises les ont massacrés parcequ’ils demandaient ce qui leur revenait de droit. Nous n’avons pas oublié !!!

Aujourd’hui, l’accès est refusé aux fils de ceux qui avaient libéré la France. Au nom de quoi ? Vichy, ça fait parti de l’histoire de la France, les nombreux massacres contre les africains aussi. Au Cameroun, en Algerie, au Sénégal etc. On peut pardonner mais on ne peut pas oublier..

Avec Senegal24