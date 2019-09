A moins d’un mois de l’inauguration de la grande mosquée mouride Massalikoul Djinane, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye était, ce mardi, sur les lieux pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de finition. Accueilli par le représentant du Khalife général des mourides à Dakar, Mbackiou Faye, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a, après sa visite, exprimé sa satisfaction sur la réalisation de l’œuvre qui a coûté plus de 20 milliards de francs CFA.

Un montant qui a été réuni grâce à la contribution des derniers Khalifes généraux mourides, du défunt Serigne Bara Mbacké à l’actuel Khalife général. Mais, aussi, grâce à la contribution des talibés, en l’occurrence l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade et du chef de l’Etat, Mack Sall. Ce dernier, selon Mbackiou Faye, a participé à hauteur de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation de l’infrastructure. « Il a pris entièrement en charge tout ce qui est aménagement extérieur, voirie, assainissement et lumière. Et cela a été évalué à 7 milliards de francs CFA », a soutenu Mbackiou Faye.

Le représentant du Khalife indique que si la construction a duré un peu plus de 7 ans, c’est parce qu’il voulait un travail de qualité qui respecte toutes les normes. « Ce n’était pas facile mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à surmonter toutes les difficultés auxquelles nous nous sommes heurtées », a-t-il rassuré. L’entrepreneur a profité de la présence à cette visite du maire de Dakar, Sokham El Wardini, pour exprimer des besoins. Entre autres, une prise en charge en électricité et eau.

EMEDIA