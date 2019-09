Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est arrivé à la mosquée Massalikoul Jinane. Il est accompagné de Madické Niang, du ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et d’autres dignitaires mourides.

Clés…

Le Diawrigne en charge des travaux de la Mosquée Massalikoul Jinaane, Mbackiyou Faye, a livré les clés au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké ce vendredi, à l’inauguration du lieu de culte.

« Adiya »

Le représentant du Khalife des mourides à Dakar pour la construction de la mosquée, Mbakhiyou Faye, ne s’est pas limité à livrer les clés de la mosquée, il a offert à Serigne Mountakha Mbacké lors de la tenue de la cérémonie officielle de l’inauguration de la Mosquée un « adiya » d’un montant de 200 millions de FCfa et un exemplaire du Saint Coran en or.

Hommage…

L’inauguration de la mosquée sera présidée par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Et, et d’après Mbackiyou Faye, cette mosquée est un hommage rendu au fondateur du mouridisme, Serigne Touba, pour services rendus à Dakar, ses populations et à la Oumma.