Seules les montagnes ne se rencontrent pas a-t-on l’habitude de dire. Une maxime qui s’est vérifiée aujourd’hui lors de l’inauguration de la Mosquée « Massalikoul Djinane ». Me Abdoulaye Wade Président du Sénégal de 2000 jusqu’à 2012 a fait face aujourd’hui pour la première fois, du moins officiellement à son successeur et ancien Premier ministre Macky Sall.

Une retrouvaille pas des plus conviviales si l’on sait l’animosité qui existe entre les deux hommes. Me Abdoulaye Wade étant arrivé en premier sur les lieux à « accueilli » Macky Sall, le Président de la république quelques minutes après. Une brève salutation est alors intervenue entre les deux hommes sans plus. Pour rappel Serigne Mountakha Mbacké avait émis le souhait que les deux hommes se réconcilient lors de cette inauguration. Un vœu pour le moment pas encore à l’ordre du jour si l’on s’en réfère à l’attitude des deux libéraux.