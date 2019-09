C’est le porte parole même du Khalife général des Mourides qui a fait la révélation. Le milliardaire Abdoulaye Sylla a sorti une grosse somme d’argent pour participer à l’édification de la Mosquée Massalilkul Jinane.

Pour lever toute équivoque, Serigne Bassirou Abdou Khadr a précise qu’il tient ses propos du défunt Khalife des Mourides et père de la mosquée, selon le journal Les Echos. Il a magnifié ses liens particuliers avec Abdoulaye Sylla. Il a fait cette déclaration la veille du magal de son défunt père, le khalife Serigne Abdou khadre Mbacke, en présence du Dr sylla, père de l’homme d’affaires et de plusieurs dignitaires de Touba qui ont vite fait de considérer le patron de Ecotra comme étant incontestablement l’un des plus grands bailleurs de la communauté Mourides.

Selon toujours le porte parole du Khalife, Abdoulaye Sylla a aussi décidé de participer activement à l’embellissement du mausolée de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.