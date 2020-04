Nécrologie

“J’ai perdu mon épouse, ma nièce, ma dame, ma compagne, la mère de mes enfants, mon support. Une éducatrice hors pair, imbue de valeurs sociales et intransigeante sur l’éthique et la morale. Elle a supporté tout de moi et surtout mes énormes défauts et insuffisances d’humain. Tu as ma bénédiction Adja Mberry Kassé ! Paix à ton âme au nom de ce mois béni de Ramadan et ce lundi saint.

Pardonne-moi mes torts…

pardonne-moi de mettre cette photo de notre dernier pèlerinage à Koki que tu aimais si bien.

Merci ….!!!!”