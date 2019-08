Encore le calvaire pour les usagers du pont de Sinthiou Garba, dans la commune de Ogo. Ce pont qui est un point de passage obligatoire entre Ourossogui et Bakel a cédé à cause des fortes pluies enregistrées ce week-end, un peu partout dans le pays. Des solutions à risques sont utilisées comme ultime recours pour transférer les malades d’une rive à l’autre. A l’heure actuelle, ce sont des grues de fortune qui font office de bac, faute de mieux.

Aujourd’hui, avec l’affaissement de ce pont dont les images ont rapidement fait le tour de la toile, les populations ne savent plus à quel saint se vouer. La région est coupée en deux les fortes pluies ont détruit le pont et les principales victimes, ce sont les malades qui sont transférés d’une ambulance à une autre, situées à chaque côté de l’impact.

En attendant, les ouvriers de l’entreprise Henan Chine s’activent pour créer une nouvelle déviation afin de soulager les passagers, notamment les malades, qui utilisent fréquemment l’axe Ndioum – Bakel. Mais, avec la pluie de plus en plus fréquente, la situation s’est dégradée et les populations craignent le pire…