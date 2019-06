Matam: Ramata Sall, élève en 5ème, elle décroche une Moyenne de 19,49/20

Encore une crack qui se cache au fin fond du Sénégal. A Wendou Bosséabé, département de Kanel, dans la région de Matam, une jeune fille du Nom de Ramata Sall a décroché une Moyenne de 19,49/20 au premier trimestre.

L’année scolaire passée, en classe de sixième elle avait une moyenne de 19,12. Dans une interview avec nos confrères du site ikanel, elle explique « des fois je descends à quatorze heures et je suis obligée d’aider ma mère à faire la cuisine et de laver la vaisselle. Le soir je prépare le dîner ce qui ne m’empêche pas d’apprendre mes leçons à la maison et de rester toujours la meilleure. »

Selon son professeur d’histoire-géographie, M. Sakhoussa Mbaye, « il m’arrive des fois de donner des devoirs très difficiles pour tester son niveau mais toujours elle s’en sort sans problème. En résumé Ramata est la meilleure. »

La petite surdouée qui veut continuer ses études dans de grandes écoles veut devenir un grand Médecin pour pouvoir aider les autres.