Matam, 25 juin (APS) – La reprise des cours pour les classes d’examen s’est bien déroulée dans la région de Matam (nord-est), a indiqué jeudi l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Cheikh Ndao.

“La rerise des enseignements-apprentissages s’est bien déroulée au niveau de la région de Matam. Il nous reste à assurer le suivi, et pour cela, nous comptons sur les comités de veille et d’alerte mis en place au niveau de chaque établissement scolaire, et les autorités académiques”, a-t-il déclaré, au terme d’une visite de certaines écoles.

Un dispositif comprenant un lave-mains et un thermoflash a été installé à l’entrée de chaque établissement scolaire et constitue un passage obligé pour toute personne souhaitant entrer dans les lieux, a-t-il signalé.

La distanciation physique à l’intérieur des classes et dans les cours des écoles, ainsi que le port de masque est aussi de rigueur.

“Par rapport à l’environnement scolaire, les établissements sont bien nettoyés. Ensuite, les dispositions de l’arrêté du gouverneur interdisant la vente des aliments aux alentours des écoles, sont également respectées”, a-t-il ajouté.

L’adjoint au gouverneur dit avoir relevé “un bon taux de présence des élèves et des enseignants qui ont repris les cours”.

Il a signalé cependant quelques difficultés ayant traité à la vétusté des installations électriques, en patrticulier à l’école Matam 1.M. Ndao a annoncé à cet effet que des dispositions seront prises pour y apporter une solution en rapport avec les autorités académiques, les collectivités locales et le comité de gestion de l’école.

L’inspecteur d’académie de Matam, Mbaye Babou, évoque à son tour “une bonne rentrée” avec une “présence massive des élèves”. Il a fait état d’un “respect rigoureux des mesures barrières”.

APS

L’article Matam : une rentrée satisfaisante, selon les autorités régionales est apparu en premier sur Snap221.info.