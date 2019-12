Sadio Mané a remporté le prix du Meilleur Footballeur Africain de l’année 2019. Un trophée qui a été présenté hier, au ministre des Sports Matar Ba. Occasion saisie par ce dernier pour faire la campagne de Sadio Mané qui, selon lui, remportera le ballon d’or africain.

Sadio Mané, Best african player

Ce prix décerné à Sadio Mané est le résultat d’une belle année de l’attaquant des Reds et vice-capitaine des lions qui a mis le monde du football à ses pieds. C’est l’avis du ministre des Sports Matar Ba qui a reçu aujourd’hui le nouveau trophée de Sadio Mané. « Avant hier, nous étions à la soirée de l’Association nationale de la presse sportive sénégalaise qui, pour la 6e fois consécutive, a décerné le ballon d’or sénégalais désormais appelé Prix Jules François Bocande. Aujourdhui, c’est l’Afrique toute entière, l’ensemble des dirigeants africains qui décernent un trophée comme le ballon d’or africain à Sadio Mané. Nous pouvons être sûr qu’il n’y a pas de parti-pris. Ils se sont basés sur les performances des uns et des autres », a laissé entendre le ministre dans les colonnes de Wiwsport visité par Senego.

Tous ceux qui aiment le football savent que Sadio Mané mérite le ballon d’or africain

Alors que nous sommes à quelques jours de la cérémonie du ballon d’or africain, Matar Ba annonce avec conviction le sacre de Sadio Mané. « Le véritable ballon d’or, il l’aura le 7. J’y crois fermement. Pour moi, il n’y a pas d’alternative. Il s’est battu pour l’avoir et je pense que les gens vont faire le choix judicieux sur lui. Le Sénégal n’a jamais disputé de place de ballon d’or après El Hadj Diouf qui s’est frayé un chemin, s’est battu pour être à ce niveau. Après lui, le Sénégalais honnête qu’il est ne s’est jamais bousculé pour dire qu’on doit avoir telle chose. Mais aujourd’hui, on a une pépite qui a convaincu l’ensemble des sportifs du monde. Tous ceux qui aiment le football savent que Sadio Mané mérite le ballon d’or africain et nous sommes sûrs que s’il continue dans cette progression, il aura le ballon d’or européen », a confié Matar Bâ.

