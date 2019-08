Match de Gala : les Rappeurs étrillent les Mbalaxman sur un score fleuve

Une nouvelle fois, Rappeurs et Mbalaxman se sont donnés rendez-vous, ce vendredi au stade Alassane Djigo de Pikine, pour leur 19e match de gala. Dans une enceinte pleine à craquer, cette édition qui a rendu hommage au groupe de rap PBS (Positive Black Soul) de DJ Awadi et Doug E Tee, a vu les rappeurs étriller les Mbalaxman sur le score de 6 buts à 1. Une victoire nette et logique de la bande à Bakhaw de Da Brains qui a dominé la rencontre.