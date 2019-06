Match des légendes : Liverpool bat Dortmund grâce à un doublé de Salif DIAO

Les Légendes de Liverpool faisaient face à celles de Dortmund ce samedi à Hong Kong. Un doublé de Salif Diao et un but de Robbie Fowler ont donné la victoire aux Reds sur les BlackYellow allemands (3-2).

Comme chaque deux mois, les Légendes de Liverpool, dans un élan caritatif jouent un match de gala contre un autre onze de légendes. Faisant partie de la belle épopée de 2005, Salif Diao qui a pris part à cette rencontre ce samedi, a mis un doublé qui a bien aidé les Reds à s’imposer devant Dortmund. Le match s’est déroulé à Hong Kong, ville réputée pour son affection pour le sport.

Quelques jours après la finale remportée face aux Hotspurs, Salif Diao et ses amis ont bien porter l’image des nouveaux champions d’Europe, dont son compatriote Sadio Mané en fait partie.

Il y’a quelques jours, Salif Diao taisait les rumeurs de son non-sacre en 2005, en montrant d’abord sa médaille et son trophée, avant de revenir à l’essentiel en félicitant Sadio Mané et de dire que tout le mérite lui revenait amplement du fait de son implication totale et son impact sur l’équipe comparé à son époque.