L'un des matchs les plus ennuyeux et les moins prometteurs de l'actuel tour de la Premier League russe a eu lieu à Moscou. Le « CSKA » a accueilli le « FK Oufa ». L'équipe locale a essayé de revenir à la série de victoires habituelle, tandis que les visiteurs ne pouvaient tout simplement pas perdre face à un adversaire plus éminent. En fait, la défense de l'outsider s'est avérée plus efficace que toutes les tentatives des favoris pour marquer un but. Cela a coûté aux « Hommes de l'armée » une nouvelle perte de points et une augmentation de l'écart par rapport à la zone de la Ligue des champions. L'équipe d'Oufa, au contraire, a réussi à prendre pied dans la zone centrale et se sent bien maintenant.

Si on parle du match, nous constatons qu'un tel compte n'était pas une surprise. Le « CSKA » ne se sent plus à l'aise depuis longtemps. A son tour, le « FK Oufa » nous surprend par sa résistance pour la deuxième fois consécutive. Examinons maintenant en détail ce qui a causé la défaillance de l'équipe receveuse et ce qui a permis aux invités de jouer en match nul.

Faible forme physique de l’équipe locale ou bonnes tactiques des invités?

Le « CSKA » a joué une partie sans Akhmetov et Obliakov, qui avaient été disqualifiés auparavant. Mais cela n’a pas eu beaucoup d’effet sur le potentiel d’attaque. Chalov a joué en tête, comme toujours, et Dzagoev est sorti au centre. La question porte davantage sur l’aspect psychologique de l’équipe. Les joueurs de « CSKA » n’ont pas gagné le quatrième match d’affilée:

un match nul avec l’ »Oural » (1-1);

la défaite du « Spartak Moscou » dans le temps supplémentaire de la Coupe de Russie;

la défaite de Rostov (2-3);

un match nul avec « Oufa » (0-0).

Et il semble que les joueurs de Mouscou marquent régulièrement des points, mais la faiblesse de l’organisation ne permet pas à l’équipe de gagner. Même aujourd’hui, 65 % de possession de balle et 16 tirs au but n’ont pas contribué à convertir l’avantage du jeu en buts. L’écart par rapport à la troisième place est déjà de cinq points. Mais là où certains échouent, le succès des autres vient.

Le jeu des cinq défenseurs a de nouveau aidé les visiteurs à garder leur but intact. Au dernier tour, « Oufa » n’a pas perdu à Saint-Pétersbourg, jouant également (0-0). Et maintenant à Moscou, elle résiste aux « Hommes de l’armée » avec le même score. L’avantage sur la zone de départ est de 4 points, et les joueurs d’ Ievseïev peuvent se détendre un peu. Il est intéressant de noter que l’outsider n’a frappé que trois fois pendant tout le match et qu’il a atteint le but une fois.

On peut en conclure que les visiteurs ont d’abord compté sur leur force, ont joué pour un match nul et n’ont même pas prétendu gagner. Comme le montre la pratique, l’essentiel est de fixer la tâche initiale et de continuer à la suivre.

