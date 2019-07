Le match Sénégal vs Bénin n’intéressent pas seulement les « Lions » et les « Ecureuils ». En effet, les autorités étatiques s’y mettent aussi. Dans cette vidéo, le président Béninois Patrice Talon et le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba parlent du match d’aujourd’hui, regardez :

