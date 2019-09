La ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Mme Aminata Assome Diatta vient d’accoucher. C’est ce qu’a appris Seneweb de source bien renseignée. L’heureux évènement est arrivé ce dimanche à Thiès. Successeur d’Alioune Sarr au département du Commerce, elle s’était rendue chez son père, un ancien gendarme, qui réside actuellement dans la capitale du rail. Galsen221 souhaite longue vie au bébé et à sa maman.