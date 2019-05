Maty Dollar : “on me traite de Thiaga, pourtant depuis 23 ans je suis marié au même homme”

Elle a fait les beaux jours de la musique avec son single « Pistoleros ». Les années ont passé, la belle dame, moins active dans la musique, l’est davantage sur les réseaux sociaux, soutenant en amont ses cadettes, telle Eudoxie Yao.

Ces derniers jours, elle a décidé de répondre à tous ceux qui l’attaquent sur son âge, sa moralité, ses valeurs. Comme canal, elle utilise ses réseaux sociaux qui constituent pour elle un excellent moyen d’expression:

« J’ai 43 ans et alors ! Vous trouvez que je suis vieille et démodée mais que je force, ce n’est pas mon problème. C’est vrai j’ai 43 ans mais je m’amuse comme une petite fille car on a qu’une seule vie. »

Puis de donner certains détails sur sa vie familiale : « J’ai un fils de 19 ans et je suis mariée à un américain depuis 23 ans. Je suis mariée depuis tout ce temps, pourtant l’on me colle des étiquettes. J’en ai marre, ras-le-bol. Si je suis encore dans mon foyer depuis 23 ans, c’est parce que je sais comment attraper mon mari. Si j’étais une prostituée, je ne serais plus dans mon foyer. » A-t-elle asséné, visiblement atteinte par les multiples rumeurs sur sa personne.