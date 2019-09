Alors qu’il devrait être à Dakar entre la Dic et Guediawaye, Aliou Sall vit littéralement à 100 à l’heure ! Il s’est en effet rendue en Mauritanie pour fuir sans doute la pression et la polémique sur le gaz et le pétrole. Selon le Témoin, le frère du président est sorti discrètement du pays pour un séjour en Mauritanie où réside son marabout.

Aliou Sall, l’un des frères cadets du président Macky Sall, a démissionné de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), institution financière qu’il dirigeait depuis septembre 2017, trois semaines après avoir été mis en accusation de corruption dans un reportage de la BBC à propos de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal.

Démission de Aliou Sall

«Je prends ici devant vous la décision de donner ma démission de la tête de la Caisse des dépôts et consignations, à compter de ce jour », a déclaré, dans une lettre rendue publique, le président de cette banque chargée, notamment du financement de projets d’intérêt général.

Accusation

Sous le feu des critiques depuis la parution d’un documentaire de la BBC selon lequel il aurait reçu des pots-de-vin dans le cadre de l’octroi d’un contrat pétrolier à l’homme d’affaires roumain, Frank Timis, Aliou Sall a finalement choisi de jeter l’éponge, non sans donner sa vision des événements.