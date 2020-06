Maurizio Sarri revient à la charge en admettant que Cristiano Ronaldo n’est pas au top de sa forme physique.

La performance du Portugais depuis la reprise des matches laisserait à désirer. Pendant le confinement, Cristiano Ronaldo était au Portugal avec sa famille et il a été repéré à plusieurs reprises en train de s’entraîner dans son manoir afin de garder la forme.

Les fans s’attendaient à ce que l’ancienne star du Real Madrid revienne en force mais Cristiano Ronaldo n’a pas encore trouvé son rythme.

Selon Daily Star, Maurizio Sarri a demandé à Cristiano Ronaldo de ne pas perdre sa concentration et de rester déterminé.

« J’ai parlé à Cristiano, seul et pendant longtemps. Il ne doit pas perdre sa confiance. J’espère qu’à partir de demain, le fantastique joueur d’autrefois reviendra. C’est juste qu’il n’est pas au top de sa forme physique en ce moment » a déclaré Sarri.

Sarri a par ailleurs prévenu que compte tenu des conditions très particulières dans lesquelles le football a repris, notamment en Serie A, il faut s’attendre à voir des matches au rythme bien plus faible que d’habitude et beaucoup de surprises dans les résultats…

« La situation que nous vivons est complètement anormale et nous n’avons aucun repère connu. Il est donc très facile de commettre des erreurs dans la préparation physique. Les équipes se retrouvent dans des dispositions athlétiques loin d’être idéales et les matches vont se jouer sous des températures de plus en plus élevées. Donc je pense que cela va être très difficile pour toutes les équipes. »

« Ne vous attendez donc pas à voir du grand football, car dans ces conditions, le rythme ne sera pas très élevé. Or les gens ont l’habitude de voir des matches à un rythme effréné. Ce sera donc difficile pour tout le monde et des surprises seront possibles à chaque match ».

Cristiano dévoile ses attentes à Sarri



Selon La Gazzetta dello Sport, Ronaldo a signifié à Sarri qu’il voulait récupérer son ancien rôle. Il l’a même fait avant la rencontre face à Naples, mais l’expérimenté technicien ne l’a pas écouté. Et c’est ce qui a provoqué certaines crispations entre les deux hommes et aussi la sortie tapageuse de la sœur du joueur dans les médias. Le prochain match des Bianconeri, ça sera lundi contre Bologne. On saura alors si Sarri est prêt à donner satisfaction à son joueur vedette, où s’il est déterminé à mourir avec ses idées.

