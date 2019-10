Les employés de Excaf et Direct Info n’ont pas vu la couleur de leur salaire depuis plusieurs mois, alors qu’ils travaillent. Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) ont interpellé les employeurs, leur demandant de pallier à cette situation pour le moins inconfortable, subie par les journalistes qu’ils emploient.

« Ces deux organes de presse trainent des mois d’arriérés de salaire dus à leurs employés. Le Synpics dénonce avec la dernière énergie cet état de fait et rappelle à ces entités privées, qu’elles sont dépositaires d’une mission de service public qui ne peut s’accommoder d’une précarisation des employés. Le Synpics s’attend à des résultats probants suite aux rencontres de conciliation entamées dans ces deux organes de presse », peut-on lire dans un communiqué qui nous est parvenu.

Bamba Kassé et Cie préviennent: « Le Bureau exécutif national sera particulièrement attentif aux résultats de ces rencontres et se met dores et déjà à disposition pour la suite éventuelle de la lutte pour permettre à ces camarades de recouvrer leur dû ».