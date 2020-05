Dans une déclaration conjointe parvenue à Sanslimitesn, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (FRAPP) et les Forces démocratiques du Sénégal (FDS) dénoncent leur mécontentement face à la gestion actuelle de la crise sanitaire. Les deux mouvements politiques disent « craindre le pire » face à « la hausse vertigineuse » du nombre de contaminés et la persistance des cas de contamination issus de la transmission communautaire.

« Le président Macky Sall porte l’entière responsabilité de la faillite dans la gestion de la pandémie du COVID-19 et il doit l’assumer devant le peuple sénégalais, déclarent-ils. Face à la gestion calamiteuse de la crise du COVID-19 qui expose le pays entier au chaos sanitaire, économique et social, le FRAPP et les FDS ont décidé de joindre leurs voix à celles des forces vives encore debout, pour mettre le Chef de l’Etat devant ses responsabilités. »

Le FRAPP et les FDS « exigent » la démission du ministre Mansour Faye du gouvernement. « Son maintien dans l’équipe gouvernementale, alors que son nom est associé aux graves scandales liés aux marchés du riz, du sucre et du convoyage des denrées alimentaires destinées aux populations vulnérables, est une prime à la mal gouvernance », font-ils savoir.

« COMMANDE NÉBULEUSE D’ÉQUIPEMENTS ET MÉDICAMENTS »

Les deux organisations ont déjà saisi l’OFNAC d’une plainte et réclament une enquête « sérieuse » et impartiale afin de « démasquer puis sanctionner tous les rentiers de la République qui, « sans pudeur, font de la grave crise sanitaire que traverse notre pays une opportunité de fraudes et de malversations au moyen d’un business malsain », souligne le communiqué.

Les deux mouvements demandent également au ministre de la santé d’éclairer les citoyens sur l’achat d’équipements et médicaments d’une valeur de 2 milliards dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 dont l’intersyndicale de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) dénonce le caractère nébuleux de la commande passée par le biais d’un privé.

« Il ne fait aucun doute que sans dépistage massif, aucune donnée statistique sur la progression de la maladie ne peut être fiable. C’est pourquoi, le Frapp et Fds réclament vivement la massification des tests pour prendre la pleine mesure de la prévalence de la pandémie », insistent-ils.

