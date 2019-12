Kalidou Koulibaly a passé une mauvaise et brève soirée. Dirigé pour la première fois par Gennaro Gattuso, qui a succédé dans la semaine à Carlo Ancelotti, le SSC Napoli s’est incliné samedi soir à la dernière minute contre le Parme Calcio (1-2). Dans ce match comptant pour la 16e journée de la Serie A, les visiteurs ont ouvert le score dès la 4e minute.

Sur cette action, Kalidou Koulibaly a tenté de contrôler un ballon aux 35 mètres. Mais il s’est troué et a été pris de vitesse par Dejan Kulusevski. En essayant de rattraper le jeune ailier suédois, le défenseur sénégalais a trébuché et chuté aux abords de la surface. Ce qui a permis au Parmesan d’ajuster tranquillement Alex Meret

Coupable sur le premier but à la quatrième minute qui a ouvert la voie à une défaite napolitaine 1-2, le Sénégalais s’est blessé sur l’action. Il souffrirait d’une élongation du biceps fémoral de la cuisse droite. En Italie, On parle d’un mois d’arrêt (à confirmer) ce qui entraînerait l’absence de Kalidou Koulibaly pour les trois prochains matchs contre Sassuolo mais surtout l’inter et la Lazio…

