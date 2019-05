Mauvaise Nouvelle pour Baye Oumar Niasse

Comme Huddersfield et Fulham, Cardiff évoluera en Championship la saison prochaine.

Zaha (28e), Batshuayi (39e) et Townsend (70e) ont été les bourreaux de Cardiff.

Un an après sa montée en Premier League, Cardiff City redescend en Championship (D2 anglaise). Les Bluebirds n’ont pas tenu, ce samedi, défaits sur leur pelouse par Crystal Palace (2-3). Avec quatre points de retard avant la dernière journée, ils ne peuvent plus espérer revenir sur Brighton, le premier non-relégable. Le club gallois rejoindra les deux autres relégués Fulham et Huddersfield la saison prochaine à l’étage inférieur.