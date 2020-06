La suite après cette publicité

L’Atléti abandonne Cavani

En Espagne, As affirme ce mardi que l’Atlético de Madrid aurait changé d’avis concernant Edinson Cavani. Cet hiver, l’équipe madrilène et le buteur du PSG semblaient prendre une direction commune. Et si rien n’avait été signé durant le mercato hivernal, le club espagnol figurait toujours comme favori pour le faire signer libre. Pourtant d’après As, les Colchoneros ont abandonné la piste de l’Uruguayen, lui préférant notamment Arkadiusz Milik, du Napoli. De son côté, Cavani pourrait plutôt rebondir du côté de l’AS Roma.

Le Betis aime de plus en plus la France

Le Betis multiplie les pistes, et regarde en particulier du côté de la France. Après avoir acheté Nabil Fekir à l’OL, le club andalou continue donc de faire ses courses en Ligue 1, comme l’affirme Estadio Deportivo. Deux joueurs en particulier seraient visés, d’abord Betrand Traoré qui intéresse le Betis depuis de nombreuses semaines. Un intérêt qui est toujours bien présent pour l’attaquant de l’OL ! L’autre nom est un peu moins connu, il s’agit d’un jeune joueur de l’Olympique de Marseille, Alexandre Phliponeau. Le milieu de terrain international français U19, qui n’a jamais joué en pro avec le club phocéen. Pour l’instant, le Betis n’est pas seul sur ce dossier. En effet, plusieurs clubs de Ligue 2, et Leipzig et Mayence, en Allemagne, seraient également sur les rangs.

«l’Atlético visite un baril de poudre»

Toujours de l’autre côté des Pyrénées, on parle aussi du match de ce soir, entre le Barça et l’Atlético de Madrid. Un match au sommet qui pourrait bien décider du sort de la Liga, dans un moment où le club catalan est au plus mal… Le journal Sport parle ainsi d’une «tension maximale», alors que le coach Quique Setién semble de plus en plus en difficulté. Même son de cloche en couverture de Mundo Deportivo. Du côté de la presse pro-madrilène, on parle aussi de ce choc à venir. Pour Marca, «l’Atlético visite un baril de poudre» prêt à exploser sous la pression ! Il faut dire que le Barça est loin d’être au sommet de sa forme, contrairement aux Colchoneros, intraitables depuis le retour de la compétition. D’après As, ce seront eux «les juges de la Liga».