Les entraîneurs du Sénégal ont décidé de monter un syndicat pour défendre leurs intérêts dans leurs relations avec les clubs. Ainsi, pour réussir cette mission et se faire respecter des clubs, ils se sont réunis ce samedi à la Cnts pour une assemblée générale qui a réuni les entraîneurs de clubs et des équipes nationales. Venu représenter le président de la fédération sénégalaise de foot, Mayacine Mar (Dtn) salue l’initiative et soutient que la Fédération compte bien les accompagner…





