Un mareyeur d’une quarantaine d’années est brusquement tombé et a rendu l’âme. Les faits se sont déroulés au marché de Mbacké alors qu’il transportait des paniers de poisson.

Surnommé « Calang », il se plaignait de vertiges et de maux de tête quelques minutes avant son décès. Ce qui ne l’avait pas empêché de continuer son travail.

Dans ce contexte de Covid-19, personne n’a osé l’approcher. C’est son oncle, commerçant dans le marché, qui viendra à son chevet pour tenter vainement de le réanimer.

Les sapeurs-pompiers, la police et le service médical de Mbacké devraient arriver dans les prochaines minutes, renseigne Dakaractu.